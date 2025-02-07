Каким будет курс рубля 10 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль на уходящей неделе в основном укреплялся. Впрочем, нельзя сказать, что это нетипично для периода конца зимы-начала весны, когда показатели платежного баланса страны сезонно сильны. Дополнительно поддерживать рубль сейчас может то, что компании вынуждены продавать на внутреннем рынке больше валюты, поскольку рублевые кредиты сейчас почти недоступны из-за высоких ставок и изменений в риск-политике банков. На дальнейшее движение курсов может повлиять геополитика — при появлении позитивных сигналов рубль может укрепиться еще сильнее. На будущей неделе ждем доллар в области 95−100, юань 12,8−13,5.