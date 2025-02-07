Каким будет курс рубля 10 февраля 2025: прогноз эксперта

Приближение выходных, подвешенная ситуация в геополитике и укрепление рубля не позволили развить успех. Цены на нефть продолжили ходить у $75 за баррель Brent.
Внешний фон был спокойным. Как и накануне, хороший рост показали китайские биржи. В Европе настроения были более сдержанными. Объём промышленного производства Германии в декабре упал на −2,4% м/м при ожидавшихся −0,7%. В США опубликован январский отчет по рынку труда. Безработица сократилась с 4,1% до 4%, число занятых в несельскохозяйственном секторе американцев — 143 тыс. — заметно не дотянуло до прогнозных 196 тыс. В декабре показатель вырос на 307 тыс.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 февраля — 2900−3000 п.
Рубль на уходящей неделе в основном укреплялся. Впрочем, нельзя сказать, что это нетипично для периода конца зимы-начала весны, когда показатели платежного баланса страны сезонно сильны. Дополнительно поддерживать рубль сейчас может то, что компании вынуждены продавать на внутреннем рынке больше валюты, поскольку рублевые кредиты сейчас почти недоступны из-за высоких ставок и изменений в риск-политике банков. На дальнейшее движение курсов может повлиять геополитика — при появлении позитивных сигналов рубль может укрепиться еще сильнее. На будущей неделе ждем доллар в области 95−100, юань 12,8−13,5.
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