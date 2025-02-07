Какие банки повысили проценты по вкладам за неделю до заседания ЦБ

В крупных российских банках в последние дни начали активно пересматривать условия по вкладам. На фоне того, как многие кредитные организации стремятся снижать ставки, часть игроков рынка, напротив, принимает решение о повышении процентов.
Так, в ВТБ изменились условия по продукту «ВТБ-Вклад». Максимальная ставка по депозиту на шесть месяцев для вкладов от 10 тысяч до 15 миллионов рублей увеличилась на 0,1 процентного пункта и достигла 22,6%. Это предложение доступно для новых клиентов и тех, кто приносит новые средства в банк. Для вкладов на три месяца при тех же условиях ставка была снижена на 0,6 п.п. Доходность по такому вкладу теперь составляет 21,9% годовых.
Альфа-Банк поднял максимальную ставку на первый для клиента накопительный счет на 1 п.п., доведя ее до 21%. При этом выгодные условия будут действовать два месяца, а начисления будут происходить на минимальный остаток на счете. По истечении этого срока ставка снизится до 11% годовых, если клиент ежемесячно тратит по карте не менее 20 тысяч рублей, в противном случае доходность составит всего 4%.
Сбербанк с начала февраля повысил максимальную ставку по вкладу «Лучший%» на срок от 3 до 6 месяцев на 1,5 п.п., доведя ее до 22,5%. Для вкладов на другие сроки ставки также увеличились в среднем на 1 п.п. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 100 тысяч рублей.
Одновременно с этим некоторые банки приняли решение о снижении доходности своих вкладов. В Совкомбанке проценты по краткосрочным депозитам уменьшились на 0,2 п.п., в Газпромбанке — на 0,2−1 п.п., а в МКБ ставки снизились в диапазоне от 0,5 до 3 п.п. Почта Банк также пересмотрел свою линейку вкладов, уменьшив доходность в среднем на 0,5−1 п.п.
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