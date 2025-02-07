Какие банки повысили проценты по вкладам за неделю до заседания ЦБ

Так, в ВТБ изменились условия по продукту «ВТБ-Вклад». Максимальная ставка по депозиту на шесть месяцев для вкладов от 10 тысяч до 15 миллионов рублей увеличилась на 0,1 процентного пункта и достигла 22,6%. Это предложение доступно для новых клиентов и тех, кто приносит новые средства в банк. Для вкладов на три месяца при тех же условиях ставка была снижена на 0,6 п.п. Доходность по такому вкладу теперь составляет 21,9% годовых.