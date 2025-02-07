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Какие банки повысили проценты по вкладам за неделю до заседания ЦБ

Банки начали пересматривать условия по вкладам еще до февральского заседания Центробанка, на котором будет обсуждаться ключевая ставка. Редакция Финансов Mail подготовила анализ актуальных предложений от пяти ведущих российских кредитных организаций.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

В крупных российских банках в последние дни начали активно пересматривать условия по вкладам. На фоне того, как многие кредитные организации стремятся снижать ставки, часть игроков рынка, напротив, принимает решение о повышении процентов.

Так, в ВТБ изменились условия по продукту «ВТБ-Вклад». Максимальная ставка по депозиту на шесть месяцев для вкладов от 10 тысяч до 15 миллионов рублей увеличилась на 0,1 процентного пункта и достигла 22,6%. Это предложение доступно для новых клиентов и тех, кто приносит новые средства в банк. Для вкладов на три месяца при тех же условиях ставка была снижена на 0,6 п.п. Доходность по такому вкладу теперь составляет 21,9% годовых.

Альфа-Банк поднял максимальную ставку на первый для клиента накопительный счет на 1 п.п., доведя ее до 21%. При этом выгодные условия будут действовать два месяца, а начисления будут происходить на минимальный остаток на счете. По истечении этого срока ставка снизится до 11% годовых, если клиент ежемесячно тратит по карте не менее 20 тысяч рублей, в противном случае доходность составит всего 4%.

Сбербанк с начала февраля повысил максимальную ставку по вкладу «Лучший%» на срок от 3 до 6 месяцев на 1,5 п.п., доведя ее до 22,5%. Для вкладов на другие сроки ставки также увеличились в среднем на 1 п.п. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 100 тысяч рублей.

Одновременно с этим некоторые банки приняли решение о снижении доходности своих вкладов. В Совкомбанке проценты по краткосрочным депозитам уменьшились на 0,2 п.п., в Газпромбанке — на 0,2−1 п.п., а в МКБ ставки снизились в диапазоне от 0,5 до 3 п.п. Почта Банк также пересмотрел свою линейку вкладов, уменьшив доходность в среднем на 0,5−1 п.п.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».