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Импортеры США запаслись просекко из-за возможных пошлин Трампа

Американские импортеры закупили с запасом итальянское игристое вино просекко, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на торговую ассоциацию «Союз итальянских вин».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что введет пошлины в 10% на весь импорт Евросоюза. Однако администрация американского лидера пока не достигла согласия по этому вопросу.

Как пишет AP, закупки просекко с запасом помогут застраховаться от убытков, которые импортеры могут понести, если Трамп исполнит свою угрозу.

«Импорт итальянского игристого вина в США, 90% которого составляет просекко, вырос на 41% в ноябре, после избрания Трампа президентом», — приводит издание данные «Союза итальянских вин».

Отмечается также, что объем закупок американских компаний значительно превысил потребительский спрос. Таким образом импортеры заранее подготовились к будущим продажам в условиях неопределенности в отношении тарифной политики американского лидера.

В 2024 году просекко стало самым продаваемым итальянским вином в США. На его долю пришлось почти 40% всех продаж.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.