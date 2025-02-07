Зарплатные предложения для IT-специалистов выросли на 16% за год

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Средний уровень предлагаемых зарплат для IT-специалистов в России вырос в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 16%, до 88,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного по запросу ТАСС.
По данным платформы, самые высокие зарплаты предлагали следующим специалистам: DevOps-инженер — 247,9 тыс. рублей в среднем, руководитель группы разработки — 237,5 тыс. рублей, дата-сайентист — 234,7 тыс. рублей, системный аналитик — 178,3 тыс. рублей, директор по информационным технологиям (CIO) — 165,1 тыс. рублей.
О ситуации с зарплатами в IT в Сибири.
В Сибирском федеральном округе предлагаемые IT-специалистам зарплаты выросли на 13% за год, до 69,1 тыс. рублей. В топ-5 вакансий вошли: руководитель группы разработки — 162,2 тыс. рублей в среднем, DevOps-инженер −151,2 тыс. рублей, технический директор (CTO) — 150 тыс. рублей, директор по информационным технологиям (CIO) −150 тыс. рублей, руководитель отдела аналитики — 120 тыс. рублей.
О ситуации на рынке труда в РФ
Спрос на IT-специалистов в России вырос на 8% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщили ТАСС ранее в hh.ru. По данным платформы, наибольший спрос на IT-специалистов сосредоточен в таких отраслях, как информационные технологии, системная интеграция, интернет — 38%, финансовый сектор — 10%, розничная торговля — 7%, услуги для бизнеса — 6%, телекоммуникации и связь — 4%. При этом больше всего спрос увеличился в таких отраслях, как телекоммуникации и связь — прирост 19%, услуги для бизнеса — 18% и финансовый сектор — 9%.