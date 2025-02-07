Зарплатные предложения для IT-специалистов выросли на 16% за год

Спрос на IT-специалистов в России вырос на 8% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщили ТАСС ранее в hh.ru. По данным платформы, наибольший спрос на IT-специалистов сосредоточен в таких отраслях, как информационные технологии, системная интеграция, интернет — 38%, финансовый сектор — 10%, розничная торговля — 7%, услуги для бизнеса — 6%, телекоммуникации и связь — 4%. При этом больше всего спрос увеличился в таких отраслях, как телекоммуникации и связь — прирост 19%, услуги для бизнеса — 18% и финансовый сектор — 9%.