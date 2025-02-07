Мишустин доложил Путину о состоянии российской экономики: важное из заявлений премьер-министра

Успешная адаптация
Российская экономика смогла успешно преодолеть беспрецедентное санкционное давление, чего не удалось добиться ряду стран, которые эти санкции вводили, заявил премьер-министр Владимиру Путину.
«Экономика страны справилась успешно с беспрецедентным санкционным давлением, в отличие от многих стран, которые сами вводили против нас санкции. В ряде случаев там ситуация близка к стагнации», — отметил глава кабмина.
Добывающий сектор
По его словам, снижение в добывающем секторе России удалось минимизировать к концу 2024 года, составив всего 0,9%.
«По итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе, было меньше 1% — минус 0,9%. При этом производство, например, в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром выросло, наоборот, на 2%», — сообщил премьер.
Инфляция в России
Также он отметил, что инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52% и немного возросла, однако годовые темпы этого показателя замедляются на протяжении шести месяцев подряд.
«Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция, она составила 9,52% за год, немножко подрастает. Но принятые совокупные меры сегодня в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, — отметил глава кабмина. — Годовые темпы [инфляции] снижаются шестой месяц подряд».
Доходы населения
По словам Михаила Мишустина, реальные располагаемые доходы населения за год увеличились на 8,4%, а реальная заработная плата за первые 11 месяцев 2024 года выросла на 8,7%.
«Было очень важно <…> обеспечить в первую очередь именно повышение денежных доходов — реальных — населения. И здесь есть результат, он достаточно высокий: у нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, ну, а реальная зарплата сейчас, за 11 месяцев, плюс 8,7%», — сообщил премьер.
«Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения», — добавил Мишустин.
Ситуация с кадрами
Он также привел данные о текущем уровне безработицы в стране, который составляет 2,3%. За 2024 год ее среднее значение не превышало 2,5%.
Михаил Мишустин обратил внимание и на проблему дефицита рабочей силы. Он подчеркнул, что правительство активно работает над этим вопросом, создавая дополнительные возможности для привлечения кадров в нуждающиеся отрасли.
ВВП на максимумах
Кроме того, он сообщил, что номинальный размер ВВП России за 2024 год достиг исторического максимума, составив 200 трлн рублей.
«В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», — заявил премьер.
По словам главы правительства, индекс-дефлятор ВВП за год составил 8,9%, что на 0,3% ниже прогнозируемых ранее значений. По предварительным данным Росстата, ВВП России поднялся на 4,1% за 2024 год, что на 0,2% превышает официальный прогноз.
«Росстат предоставил их первую оценку. По ней российский ВВП вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий», — сообщил премьер.
Он добавил, что в декабре 2024 года ВВП РФ увеличился на 4,5% по сравнению с декабрем 2023 года. При этом номинальный ВВП за 2024 год составил рекордные 200 трлн рублей.
Премьер-министр уточнил также, что Росстат произвел переоценку данных по ВВП за три предыдущих года. Например, согласно обновленным данным, ВВП за 2023 год вырос не на 3,6%, а аналогично на 4,1%.
«Связано это с тем, что надо было получать годовую отчетность от бизнеса, более полную картину по отраслям экономики, бухгалтерскую отчетность по государственным и по бюджетным учреждениям», — пояснил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».