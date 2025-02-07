Мишустин доложил Путину о состоянии российской экономики: важное из заявлений премьер-министра

«Было очень важно <…> обеспечить в первую очередь именно повышение денежных доходов — реальных — населения. И здесь есть результат, он достаточно высокий: у нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, ну, а реальная зарплата сейчас, за 11 месяцев, плюс 8,7%», — сообщил премьер.