Франция и ОАЭ договорились о создании крупного дата-центра

Кроме того, лидеры выразили желание создать стратегическое партнерство в области ИИ и обязались изучить возможности сотрудничества по проектам и инвестициям, необходимым для получения прибыли в этой сфере. «Это включает в себя инвестиции в проекты ИИ как во Франции, так и в ОАЭ, приобретение передовых чипов, центров обработки данных, развитие талантов, а также открытие виртуальных посольств данных для создания суверенных ИИ и облачных инфраструктур в обеих странах», — отмечается в коммюнике.