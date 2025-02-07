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Франция и ОАЭ договорились о создании крупного дата-центра

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Французский лидер Эмманюэль Макрон и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи в Елисейском дворце договорились развивать стратегическое партнерство в области искусственного интеллекта (ИИ) и создать крупный дата-центр во Франции.

Источник: Marco Biasibetti/CC0

«Это соглашение предусматривает инвестиции консорциума ведущих компаний Франции и ОАЭ для создания во Франции кампуса искусственного интеллекта мощностью 1 ГВт. Объявление о первом транше инвестиций будет сделано на саммите Choose France 2025», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кроме того, лидеры выразили желание создать стратегическое партнерство в области ИИ и обязались изучить возможности сотрудничества по проектам и инвестициям, необходимым для получения прибыли в этой сфере. «Это включает в себя инвестиции в проекты ИИ как во Франции, так и в ОАЭ, приобретение передовых чипов, центров обработки данных, развитие талантов, а также открытие виртуальных посольств данных для создания суверенных ИИ и облачных инфраструктур в обеих странах», — отмечается в коммюнике.