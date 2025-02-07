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ФАС проверит обоснованность роста стоимости сырья для упаковки

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупным производителям сырья для упаковки, чтобы проверить обоснованность роста цен.

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

«Ведомство проводит анализ стоимости полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-плёнки и ПЭТ-гранул», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании должны представить в службу сведения о причинах изменения цен.

В случае выявления нарушений ФАС примет соответствующие меры реагирования.

Известно также, что данные материалы применяются в пищевом производстве, в медицине и машиностроении.

Ранее сообщалось, что в России ожидают подорожание пластиковых окон, труб и изделий из ПВХ.