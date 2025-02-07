ФАС проверит обоснованность роста стоимости сырья для упаковки

Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.
«Ведомство проводит анализ стоимости полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-плёнки и ПЭТ-гранул», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компании должны представить в службу сведения о причинах изменения цен.
В случае выявления нарушений ФАС примет соответствующие меры реагирования.
Известно также, что данные материалы применяются в пищевом производстве, в медицине и машиностроении.
Ранее сообщалось, что в России ожидают подорожание пластиковых окон, труб и изделий из ПВХ.