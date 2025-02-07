ФАС предложила запретить производителям экспортировать бензин из-за роста цен

Сегодня цена за тонну АИ-92 составляет 56 977 ₽ (+1,48%), АИ-95 — 59 097 ₽ (+1,44%). По действующим правилам бензин запрещено экспортировать поставщикам, а также компаниям-производителям, которые производят менее 1 млн тонн топлива в год. Те организации, у которых больший объем производства, имеют право продавать топливо в другие страны. Правительство ввело эти правила с 29 ноября 2024 года.