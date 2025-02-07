ФАО отметила снижение мировых цен на продовольствие в январе

Индекс цен на зерновые ФАО в январе составил в среднем 111,7 пункта, что на 0,3% выше, чем в декабре, но остается на 6,9% ниже уровня предыдущего года. Экспортные цены на пшеницу в январе снизились незначительно, практически не меняясь в течение месяца, констатирует ФАО.