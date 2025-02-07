ФАО отметила снижение мировых цен на продовольствие в январе

РИМ, 7 февраля. /ТАСС/. Индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в январе составил в среднем 124,9 пункта, что на 1,6% ниже уровня декабря 2024 года. Отмечается, это снижение продиктовано сокращением индексов цен на сахар, растительные масла и мясо, что компенсировало рост цен на молочные продукты и крупы.
При этом январский индекс ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на ряд базовых продтоваров, на 6,2% выше, чем год назад, но на 22% ниже пикового значения марта 2022 года.
Индекс цен на зерновые ФАО в январе составил в среднем 111,7 пункта, что на 0,3% выше, чем в декабре, но остается на 6,9% ниже уровня предыдущего года. Экспортные цены на пшеницу в январе снизились незначительно, практически не меняясь в течение месяца, констатирует ФАО.
Мировые цены на кукурузу выросли в январе, превысив уровень прошлого года. Этот рост вызван сезонным дефицитом поставок, неблагоприятными условиями в Аргентине после завершения посевных работ, а также пересмотренными прогнозами на снижение производства и запасов кукурузы в США. Незначительно поднялись цены на ряд других фуражных зерновых.