Экспорт пива из РФ в Грузию в 2024 году вырос на 41,2%

Согласно доступным данным ведомства за последние 16 лет, более 2 млн литров пива Россия поставляла Грузии в 2009, 2022 и 2024 годах. В 2009 году Грузия импортировала более 2,27 млн литров, после чего этот показатель упал до 148 тыс. литров в 2010 году и варьировался в пределах от 1 млн до 1,55 млн литров последующие 9 лет. В 2020 году он вновь опустился — до 846,1 тыс. литров. В 2021 году показатель составил 1,39 млн литров, в 2022 году — 2,14 млн, в 2023 году — 1,84 млн, в 2024 году — рекордные 2,6 млн (на сумму более $2,1 млн).