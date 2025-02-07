Экспорт пива из РФ в Грузию в 2024 году вырос на 41,2%

Согласно доступным данным ведомства за последние 16 лет, более 2 млн литров пива Россия поставляла Грузии в 2009, 2022 и 2024 годах. В 2009 году Грузия импортировала более 2,27 млн литров, после чего этот показатель упал до 148 тыс. литров в 2010 году и варьировался в пределах от 1 млн до 1,55 млн литров последующие 9 лет. В 2020 году он вновь опустился — до 846,1 тыс. литров. В 2021 году показатель составил 1,39 млн литров, в 2022 году — 2,14 млн, в 2023 году — 1,84 млн, в 2024 году — рекордные 2,6 млн (на сумму более $2,1 млн).
Всего в прошлом году Грузия импортировала более 15,4 млн литров пива на сумму свыше $17,1 млн, что на 32,6% больше данных 2023 года. На первом месте среди стран — экспортеров пива в Грузию находится Германия, откуда в 2024 году было завезено свыше 4,7 млн литров на сумму более $6 млн. Россия занимает второе место, на третьем — Турция (2,31 млн литров), на четвертом — Чехия (1,04 млн), на пятом — Украина (939,4 тыс.). Из всего импортированного в Грузию пива 707,9 тыс. литров составила безалкогольная продукция (302,3 тыс. литров были завезены из России).
Что касается экспорта, то самый большой рынок сбыта пива для Грузии — Казахстан, куда было продано 1,82 млн литров на сумму $1,9 млн. Далее следует Армения — 1,03 млн литров. Россия занимает третье место по объему экспорта пива — 483,4 тыс. литров в 2024 году, что в 1,5 раза меньше, чем в 2023 году. Всего Грузия экспортировала 5,87 млн литров пива на $7 млн.