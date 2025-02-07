Эксперты ожидают постепенного ослабления курса рубля к концу 2025 года

В «Цифра брокер» считают, что в январе был достаточно волатилен доллар, если он будет слабеть, это окажет поддержку рублю. «Вполне возможно, что ряд этих факторов в совокупности продолжит поддерживать рубль, но мы не ожидаем такого же сильного укрепления, как в январе», — добавили там. Рубль, по прогнозам «Цифра брокер», может укрепиться к доллару в краткосрочной перспективе до 96,7 рублей, но в среднесрочной перспективе валютный курс останется в диапазоне 97−103,8 рублей за один доллар США.