Эксперты ожидают постепенного ослабления курса рубля к концу 2025 года

Валютные курсы в конце января постепенно снижались относительно локальных максимумов начала месяца. Так, доллар на рынке Forex (ICE, композитный показатель нескольких форекс-брокеров) к 31 января снижался до 98,58 рублей, за месяц опустившись на 13,3%, евро снижался до 101,2 рублей, уменьшившись за аналогичный период на 14,1%. Китайский юань опустился на 5,7% — с 13,99 рублей до 13,2 рублей.
Почему рубль растет
Основное укрепление российской валюты за последнее время происходило во второй половине января, в том числе в процессе подготовки участников рынка к налоговым платежам в конце месяца, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко.
«Если рассуждать с точки зрения сезонного фактора, февраль — апрель — наиболее благоприятное время для рубля, то есть рубль в этот период бывает наиболее крепок. Это связано с сильными показателями платежного баланса страны», — добавил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.
Помимо сезонности рубль поддерживают жесткий курс ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. Кроме того, в последнее время китайский рынок был закрыт из-за празднования местного Нового года, что обусловило низкий спрос импортеров на юань, также отметил Шепелев.
«Мы имеем положительный торговый баланс и растущий объем расчетов в рублях за импорт. Высокие процентные ставки вынуждают многих инвесторов инвестировать в России, размещать средства на депозиты или инвестировать в облигации, что несколько сдерживает отток средств», — полагает аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Что будет дальше
В «ВТБ мои инвестиции» считают, что в 2025 году курс рубля будет постепенно ослабляться. «Давление на него будет оказывать вероятное прохождение пика по уровню ключевой ставки, а также восстановление импорта», — отметили там. «ВТБ мои инвестиции» прогнозируют курс доллара к рублю на уровне 108 рублей, евро к рублю — также вблизи 108 рублей. Кроме этого, там ожидают, что к концу года курс юаня будет на уровне 14,4 рублей.
В свою очередь, экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко считает, что, если в моменте рубль может быть существенно волатильным из-за нерыночных факторов, в долгосрочной перспективе он сходится к своей фундаментальной стоимости, которая в 2025 году будет находится под давлением снижения экспортной выручки. Прогноз «Ренессанс капитала» — ослабление рубля к доллару до 110 рублей к концу 2025 года.
В «Цифра брокер» считают, что в январе был достаточно волатилен доллар, если он будет слабеть, это окажет поддержку рублю. «Вполне возможно, что ряд этих факторов в совокупности продолжит поддерживать рубль, но мы не ожидаем такого же сильного укрепления, как в январе», — добавили там. Рубль, по прогнозам «Цифра брокер», может укрепиться к доллару в краткосрочной перспективе до 96,7 рублей, но в среднесрочной перспективе валютный курс останется в диапазоне 97−103,8 рублей за один доллар США.
В ИК «Велес капитал» полагают, что в ближайшее время пара CNY/RUB продолжит движение в диапазоне 13−13,25 рублей, однако до конца квартала не исключены попытки ее закрепления ниже 13 рублей. Курс доллара может скорректироваться в диапазон 97−98 рублей, евро — уйти ниже 102 рублей.