Экономист оценил возможность подорожания хлеба в 2025 году

По данным мониторингового сервиса «Ценозавр», средняя цена 300-граммовой буханки хлеба в России к концу 2024 года составляла 66 рублей. Если прогноз эксперта окажется точным, то в 2025 году такая же буханка может подорожать до 80 рублей. В «Ценозавре» также подчеркнули, что вслед за ростом стоимости сырья, упаковки, логистики и других составляющих производства хлебобулочные изделия, как и многие другие продукты, продолжат дорожать в 2025 году.