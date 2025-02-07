Экономист оценил возможность подорожания хлеба в 2025 году

Он отметил, что сдержать более значительный рост помогут переходящие запасы прошлогоднего урожая и резервы интервенционного фонда зерна. Этот фонд создан для стабилизации рынка: государство закупает зерно в периоды его избытка, а затем продает его при снижении урожайности, чтобы предотвратить дефицит и ограничить рост цен.
«С учетом переходящих запасов прошлогоднего урожая и резервов интервенционного фонда зерна рост стоимости хлебной продукции — это ржаной хлеб, белый хлеб, батоны — составят до 20%, не более», — подчеркнул Белхароев.
При этом он отметил, что основными факторами, влияющими на «хлебную инфляцию», остаются увеличение стоимости энергоресурсов, транспортировки, а также «неуемные аппетиты торговых сетей».
В то же время некоторые производители, комментируя ситуацию анонимно, ранее заявляли российским СМИ, что уже в первом квартале 2024 года цены на хлеб в отдельных регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ленинградскую, Свердловскую и Кемеровскую области, выросли на 30%. Эту информацию также подтверждают региональные издания.
По данным мониторингового сервиса «Ценозавр», средняя цена 300-граммовой буханки хлеба в России к концу 2024 года составляла 66 рублей. Если прогноз эксперта окажется точным, то в 2025 году такая же буханка может подорожать до 80 рублей. В «Ценозавре» также подчеркнули, что вслед за ростом стоимости сырья, упаковки, логистики и других составляющих производства хлебобулочные изделия, как и многие другие продукты, продолжат дорожать в 2025 году.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».