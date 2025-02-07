Destatis: импорт из России в Германию упал в два раза

Так, в декабре объем поставок из ФРГ в Россию снизился на 21,4% в годовом выражении, до 419 млн евро. За год германский экспорт опустился на 15,3%, до 7,56 млрд евро.
При этом, объем поставок из России в Германию по итогам декабря снизился на 33,4%, до 129,3 млн евро. Импорт из России по итогам всего 2024 года рухнул на 49,7% (в два раза), до 1,81 млрд евро.
Согласно отчету, совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в декабре увеличился на 2,9% относительно предыдущего месяца — до 131,7 млрд евро. Показатель обновил максимум за восемь месяцев. Объем импорта вырос на 2,1%, до 111,1 млрд евро.
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