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Destatis: импорт из России в Германию упал в два раза

Германия в 2024 году резко снизила объем внешней торговли с Россией, следует из отчета Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Так, в декабре объем поставок из ФРГ в Россию снизился на 21,4% в годовом выражении, до 419 млн евро. За год германский экспорт опустился на 15,3%, до 7,56 млрд евро.

При этом, объем поставок из России в Германию по итогам декабря снизился на 33,4%, до 129,3 млн евро. Импорт из России по итогам всего 2024 года рухнул на 49,7% (в два раза), до 1,81 млрд евро.

Согласно отчету, совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в декабре увеличился на 2,9% относительно предыдущего месяца — до 131,7 млрд евро. Показатель обновил максимум за восемь месяцев. Объем импорта вырос на 2,1%, до 111,1 млрд евро.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».