ЦБ ответил, почему не может ограничить переводы денег для борьбы с мошенниками

«Почему ЦБ в рамках борьбы с мошенниками не запретит переводить деньги на чужой счёт онлайн больше условно МРОТ в сутки, а если нужно больше, то только через отделение банка, где его бы может отговорили от перевода мошенникам? Но между своими счетами, даже по разным банкам оставить старую схему», — задали регулятору вопрос.