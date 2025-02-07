ЦБ ответил, почему не может ограничить переводы денег для борьбы с мошенниками

«Почему ЦБ в рамках борьбы с мошенниками не запретит переводить деньги на чужой счёт онлайн больше условно МРОТ в сутки, а если нужно больше, то только через отделение банка, где его бы может отговорили от перевода мошенникам? Но между своими счетами, даже по разным банкам оставить старую схему», — задали регулятору вопрос.
Как отметил ЦБ, такая мера будет излишне ограничивать права клиентов банков. При этом, напомнил он, многие кредитные организации для защиты от мошеннических переводов предоставляют разные сервисы, например, самозапрет либо ограничения на дистанционные операции.
«Важно отметить, что кредитная организация не вправе заставлять клиента пользоваться онлайн-банком, человек самостоятельно принимает решение, пользоваться дистанционными банковскими каналами или нет», — подчеркнул ЦБ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».