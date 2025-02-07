ЦБ назвал золото наиболее доходным активом на российском рынке в 2024 году

«Наибольшую доходность за год (в рублях) продемонстрировало золото, которое по итогам 2024 года выросло на 44,6%», — сообщил Банк России.
На фоне высоких процентных ставок в экономике также наблюдалась высокая доходность у рублевых фондов денежного рынка и по депозитам (как рублевым, так и валютным).
Этот же фактор, напротив, стал негативным для акций застройщиков. Основное падение котировок акций этого сектора происходило во второй половине года, после прекращения массовой программы льготной ипотеки.
Тем не менее в январе 2025 года ситуация с доходностью вложений в различные инструменты кардинально изменилась. «Акции строительных компаний начали отыгрывать падение 2024 года, и по итогам января индекс строительной отрасли вырос на 23,3%. Валютные инструменты — такие, как депозиты в долларах США и евро, напротив, продемонстрировали отрицательную доходность с учетом укрепления рубля», — отметил регулятор.
При этом золото по прежнему оставалось стабильным вложением. За январь оно принесло бы 3,4%, что выше накопленной с начала года инфляции (1,14%).
Золото остается в тренде
Цены на золото растут пятый год подряд и, несмотря на негативные монетарные факторы — укрепление курса доллара США (индекс DXY на максимуме с 2022 года) и высокие реальные процентные ставки, — в 2025 году сохраняются предпосылки для дальнейшего роста цен на желтый металл, считают в УК «Первая». «Ключевым фактором остается высокий спрос на диверсификационные активы — такие, как золото, со стороны центральных банков, суверенных фондов и управляющих активами, особенно с учетом торговой и геополитической неопределенности, которая, вероятно, сохранится наряду с проблемами фискального дефицита и высокого уровня государственного долга США», — считает старший аналитик управляющей компании Иван Авсейко.
Ключевой покупатель золота — Китай, — имеющий к тому же большие долларовые резервы и долгосрочный стратегический интерес к диверсификации, может увеличить спрос на золото даже в периоды слабости местной валюты, полагает эксперт.
«Геополитические риски остаются на высоком уровне — рынки извлекли урок из первого срока президентства Трампа о том, что президент США непредсказуем. Поскольку объявленные торговые тарифы в отношении китайских товаров (и любые ответные меры) значительно повлияют на траекторию инфляции в США, и, в конечном итоге, политику ФРС, наиболее очевидной защитной ставкой является покупка золота», — отмечает Авсейко.
По его мнению, более частыми в 2025 году станут вспышки волатильности на фондовом рынке, особенно с учетом высокой отраслевой и географической концентрации в портфелях и высоких мультипликаторов американских акций. Эти неопределенности также указывают на еще один год сильных закупок золота в качестве защиты инвестиционного портфеля, заключил специалист.