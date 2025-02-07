ЦБ назвал золото наиболее доходным активом на российском рынке в 2024 году

Цены на золото растут пятый год подряд и, несмотря на негативные монетарные факторы — укрепление курса доллара США (индекс DXY на максимуме с 2022 года) и высокие реальные процентные ставки, — в 2025 году сохраняются предпосылки для дальнейшего роста цен на желтый металл, считают в УК «Первая». «Ключевым фактором остается высокий спрос на диверсификационные активы — такие, как золото, со стороны центральных банков, суверенных фондов и управляющих активами, особенно с учетом торговой и геополитической неопределенности, которая, вероятно, сохранится наряду с проблемами фискального дефицита и высокого уровня государственного долга США», — считает старший аналитик управляющей компании Иван Авсейко.