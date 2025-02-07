ЦБ научил, как объяснить бабушке, что такое цифровой рубль

Регулятору задали вопрос, как объяснить бабушке, что такое цифровой рубль. В ответ ЦБ опубликовал «письмо админа». В тексте, админ напомнил своей бабушке, что ЦБ называет цифровой рубль цифровой формой рубля в дополнение к действующим наличным и безналичным деньгам.
Наличные, напомнили бабушке, лежат в кошельке, а безналичные — в банке на вкладе, на карте.
«Наличными ты можешь расплачиваться в магазине, подарить любимому внуку. При этом никто с тебя никаких дополнительных комиссий не возьмет. С безналичными немного другая история. Например, если ты захочешь перевести деньги на карту любимому внуку, то вполне возможно, придется за это заплатить комиссию банку», — пояснил админ.
По его словам, цифровой рубль будет «работать» и без комиссий, и в цифровом виде. При этом, подчеркнул он, платить за переводы не нужно, а ограничений по суммам тоже нет. Кроме того, цифровым рублем можно будет расплачиваться, устанавливать автоплатежи и проводить многие другие операции.
«Это добровольно, только по твоему желанию. Никаких заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями писать не нужно и относить их в какое-либо учреждение, в том числе МФЦ, тоже не нужно. Не хочешь пользоваться — не открывай цифровой кошелек. За тебя никто это сделать не сможет», — добавляется в письме.
Админ также подчеркнул, что получать пенсию, в таком случае, бабушка продолжит привычным способом.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».