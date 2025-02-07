ЦБ научил, как объяснить бабушке, что такое цифровой рубль

По его словам, цифровой рубль будет «работать» и без комиссий, и в цифровом виде. При этом, подчеркнул он, платить за переводы не нужно, а ограничений по суммам тоже нет. Кроме того, цифровым рублем можно будет расплачиваться, устанавливать автоплатежи и проводить многие другие операции.