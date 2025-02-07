Bloomberg: российская нефть на фоне санкций опустились ниже установленного «потолка»

По данным Argus Media, продавцам нефти марки Urals приходится мириться со скидками в размере до 16 долларов за баррель. Разрыв не был таким значительным с мая прошлого года. В то же время разница между экспортными ценами в ключевом российском нефтяном порту и импортными ценами в азиатских странах назначения растет как на дрожжах, говорится в статье.
Согласно Argus, с момента объявления американских санкций 10 января скидка на Urals в порту Приморск на Балтийском море к европейскому ориентирному сорту нефти Argus North Sea Dated (североморскому датированному) в среду резко возросла, достигнув 15,70 доллара за баррель. Argus North Sea Dated — бенчмарк легкой североморской нефти, который включает стоимость сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.
Цена на Urals ниже 60 долларов за баррель соответствует ценовому потолку, установленному странами G7. Она теоретически позволяет российским экспортерам пользоваться западными услугами, такими как заправка танкеров и страхование, при условии, что трейдеры подтвердят, что баррели были приобретены ниже этого порога.
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