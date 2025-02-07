Bloomberg: российская нефть на фоне санкций опустились ниже установленного «потолка»

По данным Argus Media, продавцам нефти марки Urals приходится мириться со скидками в размере до 16 долларов за баррель. Разрыв не был таким значительным с мая прошлого года. В то же время разница между экспортными ценами в ключевом российском нефтяном порту и импортными ценами в азиатских странах назначения растет как на дрожжах, говорится в статье.