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Bloomberg: российская нефть на фоне санкций опустились ниже установленного «потолка»

Впервые с декабря 2024 года цена на Urals, основной сорт российской нефти, опустилась ниже предельного уровня в 60 долларов за баррель. Это признак того, что новые санкции США в отношении России начали оказывать влияние, считает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным Argus Media, продавцам нефти марки Urals приходится мириться со скидками в размере до 16 долларов за баррель. Разрыв не был таким значительным с мая прошлого года. В то же время разница между экспортными ценами в ключевом российском нефтяном порту и импортными ценами в азиатских странах назначения растет как на дрожжах, говорится в статье.

По мнению Bloomberg, это один из самых ярких признаков того, что меры, введенные Управлением по контролю за иностранными активами, наносят России вред.

Согласно Argus, с момента объявления американских санкций 10 января скидка на Urals в порту Приморск на Балтийском море к европейскому ориентирному сорту нефти Argus North Sea Dated (североморскому датированному) в среду резко возросла, достигнув 15,70 доллара за баррель. Argus North Sea Dated — бенчмарк легкой североморской нефти, который включает стоимость сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.

Urals на экспорт также дешевеет по сравнению с ценой поставки в Индию. Скидка достигла 13 долларов за баррель, что тоже является максимальным показателем с мая.

Цена на Urals ниже 60 долларов за баррель соответствует ценовому потолку, установленному странами G7. Она теоретически позволяет российским экспортерам пользоваться западными услугами, такими как заправка танкеров и страхование, при условии, что трейдеры подтвердят, что баррели были приобретены ниже этого порога.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.