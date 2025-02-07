Биржевая цена бензина выросла за неделю почти на 8%

Так, цена бензина Аи-92 выросла за неделю на 7,5%, до 56,977 тыс. рубля за тонну, бензина Аи-95 — на 7,9%, до 59,097 тыс. рубля за тонну. Стоимость этих видов топлива непрерывно растет 12 торговых сессий подряд с 23 января.
Летнее дизельное топливо подорожало за неделю на 2%, до 56,775 тыс. рубля за тонну, межсезонный дизель — на 5%, до 58,364 тыс. рубля за тонну. Зимний дизель вырос в цене на 0,6%, до 60,024 тыс. рубля за тонну.
Стоимость топочного мазута увеличилась на 1%, до 31,433 тыс. рубля за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 9,7%, до 19,801 тыс. рубля за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 1%, до 82,093 тыс. рубля за тонну.