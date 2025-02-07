Биржевая цена бензина выросла за неделю почти на 8%

Так, цена бензина Аи-92 выросла за неделю на 7,5%, до 56,977 тыс. рубля за тонну, бензина Аи-95 — на 7,9%, до 59,097 тыс. рубля за тонну. Стоимость этих видов топлива непрерывно растет 12 торговых сессий подряд с 23 января.