Банк России объяснил отсутствие пониженной ставки для бизнеса в РФ

Отдельная пониженная ключевая ставка для производств в конечном итоге лишь усилит инфляцию, вместо того чтобы помочь экономике. Об этом сообщил Банк России в своем официальном Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков.
«Почему нет раздельной ключевой ставки для физлиц и предприятий, чтобы балансировать спрос и предложение без ущерба производству? В данном случае оставить высокую ставку для физлиц и снизить для производства, тем самым снизив спрос и повысив предложение за счет инвестиций в производстве», — пишет один из подписчиков канала.
В ответ на этот вопрос в ЦБ отметили, что экономика и финансовый сектор тесно взаимосвязаны, поэтому введение низких ставок для бизнеса приведет к тому, что «деньги все равно “просочатся” в другие сектора экономики».
«Например, компании, получившие дешевые кредиты, выплатят повышенную зарплату сотрудникам, купят комплектующие. А компании, производящие эти комплектующие, тоже выплатят повышенную зарплату своим сотрудникам — и эти деньги все равно попадут на потребительский рынок и разгонят там инфляцию. Ведь товаров-то за такой короткий срок больше не станет. Более того, проблемы с наращиванием производства сейчас не от недостатка дешевых денег, а из-за дефицита в первую очередь работников (и производственных мощностей тоже). Поэтому низкой ставкой тут не поможешь, а наоборот, навредишь», — подчеркнули в ЦБ.
В качестве примера регулятор напомнил о ситуации с льготными ставками по массовой безадресной ипотеке. «Мало того, что сильно разогретый спрос на новостройки поднял цены на квартиры, это вылилось и в быстрый рост цен на стройматериалы, мебель, технику — все, что покупалось в новое жилье», — указали в Банке России.
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