Банк России объяснил отсутствие пониженной ставки для бизнеса в РФ

«Например, компании, получившие дешевые кредиты, выплатят повышенную зарплату сотрудникам, купят комплектующие. А компании, производящие эти комплектующие, тоже выплатят повышенную зарплату своим сотрудникам — и эти деньги все равно попадут на потребительский рынок и разгонят там инфляцию. Ведь товаров-то за такой короткий срок больше не станет. Более того, проблемы с наращиванием производства сейчас не от недостатка дешевых денег, а из-за дефицита в первую очередь работников (и производственных мощностей тоже). Поэтому низкой ставкой тут не поможешь, а наоборот, навредишь», — подчеркнули в ЦБ.