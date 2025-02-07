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Австралия направила в ЕС партию СПГ впервые с 2022 года

Судно с партией австралийского сжиженного природного газа, предположительно, направляется в Европу, впервые с 2022 года, передает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Судно с СПГ из Австралии направляется в Европу в первый раз с 2022 года. Это подчеркивает, что регион остро нуждается в большем количестве морских поставок, чтобы компенсировать потери российского трубопроводного газа», — пишет издание.

По данным Bloomberg, судно Elisa Ardea недавно пришвартовалось у завода по производству СПГ Wheatstone LNG в Австралии, откуда оно последует во французский порт Дюнкер.

Потеря российского природного газа, шедшего через Украину, значительно повышает спрос Европы на СПГ, отмечает издание, Трейдеры разворачивают суда от Азии в Европу, где цены в два раза выше.

Как напоминает агентство, Европа получала австралийский СПГ в ноябре 2022 года, после того как цены рекордно взлетели на фоне украинского кризиса. В прошлом году Австралия поставляла все свои объемы СПГ в Азию.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.