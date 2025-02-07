За взятые в «мокрый лизинг» самолеты будут отвечать авиакомпании РФ

«За безопасность и подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания. Потому что, беря в аренду самолет с экипажем мы должны быть четко уверены, что экипаж подготовлен по тем нормам и требованиям, которые определены российским законодательством. И его техническое состояние тоже полностью должно соответствовать тем нормам, которые у нас приняты», — сказал он.