За взятые в «мокрый лизинг» самолеты будут отвечать авиакомпании РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании будут отвечать за безопасность и подготовку экипажей, а также за техническое состояние парка самолетов при реализации механизма «мокрого лизинга» с иностранными перевозчиками, сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на выставке NAIS-2025.
«За безопасность и подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания. Потому что, беря в аренду самолет с экипажем мы должны быть четко уверены, что экипаж подготовлен по тем нормам и требованиям, которые определены российским законодательством. И его техническое состояние тоже полностью должно соответствовать тем нормам, которые у нас приняты», — сказал он.
Руководитель Росавиации отметил, что пока закон, который позволит брать самолеты в «мокрый лизинг» на внешних рынках, не вступит в силу, преждевременно обсуждать с иностранными авиакомпаниями этот вопрос.
Ранее заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин заявлял, что в 2025 году российские авиакомпании могут получить возможность взять самолет в «мокрый лизинг» за рубежом. Ведомства уже подготовили поправки в Воздушный кодекс о расширении механизма «мокрого лизинга» на международные авиаперевозки.
Такой механизм уже доступен для российских авиакомпаний и внутренних полетах. Авиакомпания «Аэрофлот» уже взяла в аренду у iFly три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 вместе с экипажами. Тогда в «Аэрофлоте» отметили, что на первом этапе авиаперевозки на самолетах iFly буду выполняться между Москвой и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском и Южно-Сахалинском.