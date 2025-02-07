Аналитики спрогнозировали максимальную за 12 лет доходность по дивидендам

Лучшую доходность показали фонды денежного рынка — 18%. Также выгодным безрисковым вложением были банковские депозиты. Доходность по вкладам по итогам 2024-го могла составить 12,28% годовых, если вклад был открыт в первой декаде января 2024 года на срок от одного года до трех лет, и 14,89%, если вклад был открыт на срок от полугода до года, следует из статистики ЦБ. А при перекладывании денег с коротких вкладов во второй половине года можно было заработать еще больше на фоне роста ключевой ставки (с июля по октябрь ставка выросла до 21%).