Нефть в противоречии. Пошлины Трампа поставили энергорынок перед выбором

Пошлины президента США Дональда Трампа против товаров из Канады, Мексики и Китая распространились и на импорт нефти. В результате эксперты начали говорить об изменениях в поставках сырья как для этих стран, так и для Штатов. О том, какое влияние пошлины окажут на стоимость нефти, рассказала Финансам Mail Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».