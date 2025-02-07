Нефть в противоречии. Пошлины Трампа поставили энергорынок перед выбором

Согласно данным торгов, цена нефти марки Brent 31 января в 23:30 мск составляла 76,1300 доллара за баррель, WTI — 73,1300 доллара за баррель.
«Новые пошлины Трампа несут рынку энергоресурсов противоречивые последствия. Это влияние можно разделить на краткосрочное и долгосрочное», — сказала она.
По словам эксперта, нефтяные цены 3 февраля росли на новостях о тарифах. Так, в этот день стоимость нефти WTI достигала 74,55 доллара за баррель. Цена барреля Brent составляла максимум 77,04 доллара.
Людмила Рокотянская предположила, что это связано со стремлением покупателей запастись канадской и мексиканской нефтью до того, как новый указ Трампа вступил в силу — 4 февраля.
«Хотя, по логике вещей, в среднесрочной перспективе какого-то сильного эффекта от новых пошлин на нефтяных ценах мы можем и не увидеть. Ведь в основном пошлины будут бить по канадским производителям и американским потребителям нефтепродуктов», — отметила аналитик.
Однако в долгосрочной перспективе, если торговые войны между странами будут набирать обороты, то, конечно, это негативно скажется на деловой активности в мире и, как следствие, приведет к снижению спроса на энергоресурсы, заключила она.
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