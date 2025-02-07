Amazon инвестирует в развитие ИИ технологий $100 млрд

Американская корпорация Amazon планирует в 2025 году вложить 100 миллиардов долларов в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), что превышает аналогичные вложения ее крупнейших конкурентов, Alphabet и Microsoft. Об этом сообщает газета Financial Times.
Большая часть выделенных средств будет направлена в подразделение Amazon Web Services, которое занимается управлением центрами обработки данных и предоставляет клиентам программные инструменты на основе облачных технологий.
Масштабные инвестиционные планы Amazon касательно ИИ отражают глобальную конкуренцию между технологическими гигантами за лидерство в стремительно развивающейся отрасли. Однако амбициозные инициативы корпорации оказались под давлением на фоне неожиданной конкуренции со стороны китайской компании DeepSeek, чье инновационное достижение заставило пересмотреть расстановку сил на этом рынке.
Китайская компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, по заявлению разработчиков, превосходит передовую версию ChatGPT, созданную американской OpenAI. Любопытно, что на разработку своего продукта китайцы затратили значительно меньшие финансовые ресурсы. Новый чат-бот стремительно завоевал популярность во всем мире, что вызвало тревогу на мировых фондовых рынках: инвесторы опасаются, что западные лидеры отрасли искусственного интеллекта могут быть переоценены, учитывая внезапный успех конкурента из КНР.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.