Amazon инвестирует в развитие ИИ технологий $100 млрд

Китайская компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, по заявлению разработчиков, превосходит передовую версию ChatGPT, созданную американской OpenAI. Любопытно, что на разработку своего продукта китайцы затратили значительно меньшие финансовые ресурсы. Новый чат-бот стремительно завоевал популярность во всем мире, что вызвало тревогу на мировых фондовых рынках: инвесторы опасаются, что западные лидеры отрасли искусственного интеллекта могут быть переоценены, учитывая внезапный успех конкурента из КНР.