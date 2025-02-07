«Аэрофлот» начал продажу билетов на первые в истории рейсы из Москвы в Нячанг

Нячанг станет вторым вьетнамским городом, куда будут выполняться рейсы «Аэрофлота» из Москвы. В январе 2024 года компания возобновила полеты в Хошимин, в прошлом году по этому маршруту перевезены более 73 тыс. пассажиров, говорится в сообщении.