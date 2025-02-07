«Аэрофлот» начал продажу билетов на первые в истории рейсы из Москвы в Нячанг

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. «Аэрофлот» открыл продажу билетов на перелеты между Москвой и вьетнамским курортом Нячанг. Первый рейс из Шереметьево запланирован на 22 марта 2025 года, ранее перелеты в этот город не выполнялись, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».
«Аэрофлот» с 22 марта впервые в своей истории запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам). Продажа билетов открыта", — говорится в сообщении.
Перелеты из Москвы будут выполняться по четвергам и субботам, обратные рейсы — по пятницам и воскресеньям.
Нячанг станет вторым вьетнамским городом, куда будут выполняться рейсы «Аэрофлота» из Москвы. В январе 2024 года компания возобновила полеты в Хошимин, в прошлом году по этому маршруту перевезены более 73 тыс. пассажиров, говорится в сообщении.
«Курорт известен не только своими длинными песчаными пляжами и живописной природой, но и обилием колоритных достопримечательностей, поэтому считается идеальным местом как для активного отдыха, так и для спокойного уединения», — отметили в «Аэрофлоте».