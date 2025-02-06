В США прекращают выплаты ряду крупнейших американских СМИ

Как заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она отметила, что фактически Politico субсидировалось за счет американских налогоплательщиков, и команда DOGE уже начала работу по отмене платежей газете. Теперь ведомство Маска приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ. Ранее он высказался резко против практики финансирования СМИ за счет государственных средств.