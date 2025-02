В США прекращают выплаты ряду крупнейших американских СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Органы исполнительной власти США прекращают финансирование американских газет Politico, The New York Times и информационного агентства Associated Press. Об этом в X объявил Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE).