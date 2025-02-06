В российских магазинах может возникнуть дефицит красной икры

Согласно данным «Х5 Клуб», за период с января по ноябрь 2024 года россияне приобрели более 5 кг красной икры, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший объем продаж был зафиксирован в первом квартале текущего года: с января по март было продано 1,5 кг. При этом россияне пока не склонны заменять натуральную икру имитированной. Продажи последней сократились на 1% в годовом выражении и составили 1,6 кг за указанный период.