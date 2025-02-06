В российских магазинах может возникнуть дефицит красной икры

«В 2024 году красная икра на прилавках российских магазинов подорожала на 38%. Причина очевидна — растущие производственные издержки и логистические проблемы. Если ситуация не изменится, красная икра в 2025 году может исчезнуть с полок или стать недоступной для большинства российских семей», — сказал Скубейда в беседе с «Газетой.Ru».
Стоимость банки красной икры в магазинах России варьируется в зависимости от вида рыбы, производителя и объема упаковки.
В среднем цена за 100 граммов икры колеблется от 795 до 1 тыс. рублей.
Согласно данным «Х5 Клуб», за период с января по ноябрь 2024 года россияне приобрели более 5 кг красной икры, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший объем продаж был зафиксирован в первом квартале текущего года: с января по март было продано 1,5 кг. При этом россияне пока не склонны заменять натуральную икру имитированной. Продажи последней сократились на 1% в годовом выражении и составили 1,6 кг за указанный период.
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