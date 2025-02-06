В России заявили об обрушившейся торговле с Польшей

В закупках из РФ ключевые позиции занимали в свою очередь нефть, газ и уголь. В 2023 году польские власти заявили о достижении «стопроцентной независимости от российского угля». Чтобы компенсировать выпадающие поставки в стране увеличили внутреннюю добычу и начали закупать уголь в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.