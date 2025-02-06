В России заявили об обрушившейся торговле с Польшей

Дипломат уточнил, что сейчас номенклатура обрушившейся двусторонней торговли не имеет существенного значения ни для одной из ее сторон.
Снижение товарооборота началось после того, как европейская страна с 2014 года начала вводить против России экономические санкции и присоединяться к ограничениям со стороны ЕС, напоминает агентство.
На фоне этого серьезно пострадал продуктовый экспорт Польши. В частности, рухнули зарубежные поставки яблок. По словам главы местного Союза садоводов Мирослава Малишевского, потерянный в результате эмбарго российский рынок заменить так и не удалось.
В закупках из РФ ключевые позиции занимали в свою очередь нефть, газ и уголь. В 2023 году польские власти заявили о достижении «стопроцентной независимости от российского угля». Чтобы компенсировать выпадающие поставки в стране увеличили внутреннюю добычу и начали закупать уголь в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.
Ранее стало известно, что объем российско-американской торговли упал с 2021 года в 10 раз.