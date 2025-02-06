В РФ предложили штрафовать за нарушения при включении в реестр провайдеров

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин направил на заключение правительства РФ законопроект, который вводит административные штрафы до 1 млн рублей за нарушения порядка включения в реестр провайдеров хостинга. Об этом Горелкин сообщил в Telegram-канале.
«Объявил о новом законопроекте, который был отправлен на рассмотрение правительства РФ. Он предусматривает штрафы за несоблюдение ряда правовых норм, вступивших в силу в прошлом году. Так, например, за нарушение порядка включения в реестр провайдеров хостинга мы предлагаем установить административную ответственность для компаний, оказывающих данные услуги, в виде штрафа для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей», — отметил Горелкин.
Кроме того, по его словам, законопроект вводит административную ответственность для операторов государственных и муниципальный информационных систем, «которые сотрудничают с провайдерами хостинга, не включенными в реестр». «Штрафы для должностных лиц составят от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей», — отметил Горелкин.
Он считает, что такие меры станут весомой мотивацией для всех, «кто по каким-то причинам предпочитает игнорировать требования закона и создавать риски утечки персональных данных россиян в иностранные юрисдикции». «Рассчитываю на положительный отзыв правительства и внесение законопроекта на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию», — добавил Горелкин.