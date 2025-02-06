В РФ предложили штрафовать за нарушения при включении в реестр провайдеров

«Объявил о новом законопроекте, который был отправлен на рассмотрение правительства РФ. Он предусматривает штрафы за несоблюдение ряда правовых норм, вступивших в силу в прошлом году. Так, например, за нарушение порядка включения в реестр провайдеров хостинга мы предлагаем установить административную ответственность для компаний, оказывающих данные услуги, в виде штрафа для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей», — отметил Горелкин.