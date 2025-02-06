Турция и Россия обсуждают проект создания газового хаба

«Такая инициатива, как известно, в свое время была выдвинута российской стороной в контексте предпринимаемых США и странами ЕС усилий по ограничению возможностей экспорта российских энергоносителей в третьи страны. На данный момент можно сказать, что обеими странами на экспертном уровне продолжается проработка технических аспектов реализации указанной инициативы», — сказал дипломат.