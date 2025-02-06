Трамп угрожал ввести пошлины против БРИКС. Бразилия готова ответить

Как напоминает Carta Capital, заявление было сделано в условиях возросшей напряженности в мировой торговле, после того как Трамп анонсировал пошлины в 25% на товары из Канады, Мексики и Колумбии, хотя и отложил их вступление в силу. Кроме того, американский лидер угрожал пошлинами БРИКС, если объединение заменит доллар.