Трамп угрожал ввести пошлины против БРИКС. Бразилия готова ответить

«Если он (Дональд Трамп — ред. Финансы Mail) введет пошлины против бразильских товаров, я введу пошлины на товары, которые поступают из США. Все просто, никаких сложностей», — говорил Лула.
Как напоминает Carta Capital, заявление было сделано в условиях возросшей напряженности в мировой торговле, после того как Трамп анонсировал пошлины в 25% на товары из Канады, Мексики и Колумбии, хотя и отложил их вступление в силу. Кроме того, американский лидер угрожал пошлинами БРИКС, если объединение заменит доллар.
В этот вторник, 4 февраля, Китай объявил об ответных пошлинах против американских товаров.
Эти инициативы, пишет издание, были частью предвыборной кампании республиканцев по защите местных производителей. Они могут привести к ряду последствий для Бразилии, начиная воздействием на инфляцию и заканчивая национальной промышленностью.
«Одной из самых острых проблем станет инфляционный эффект», — отмечает Carta Capital. По данным издания, повышение пошлин на бразильские товары может поднять себестоимость продукции и, соответственно, цены для потребителей.
Ключевыми товарами, которые Бразилия экспортирует в США, являются нефть, продукция из стали и железа, самолеты и кофе. Импортирует латиноамериканская страна также нефть, природный газ, электронику, машины и оборудование.
«У Бразилии есть возможности для введения ответных пошлин на эти товары, особенно на продукцию нефтегазового сектора. Однако ее свобода действий ограничена правилами международной торговли», — рассказал изданию источник.
Он добавил, что торговая война может спровоцировать инфляцию, особенно в условиях укрепления доллара США, что снизит покупательную способность Бразилии.
«Если Бразилия решится на этот шаг, властям придется разработать стратегию, которая поможет дать пропорциональный ответ и не окажет чрезмерного влияния на бразильскую экономику», — подчеркивает Carta Capital.
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