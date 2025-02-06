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Трамп угрожал ввести пошлины против БРИКС. Бразилия готова ответить

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что, если президент США Дональд Трамп введет пошлины против бразильского импорта, страна ответит ему тем же. Об этом сообщает местное издание Carta Capital.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если он (Дональд Трамп — ред. Финансы Mail) введет пошлины против бразильских товаров, я введу пошлины на товары, которые поступают из США. Все просто, никаких сложностей», — говорил Лула.

Как напоминает Carta Capital, заявление было сделано в условиях возросшей напряженности в мировой торговле, после того как Трамп анонсировал пошлины в 25% на товары из Канады, Мексики и Колумбии, хотя и отложил их вступление в силу. Кроме того, американский лидер угрожал пошлинами БРИКС, если объединение заменит доллар.

В этот вторник, 4 февраля, Китай объявил об ответных пошлинах против американских товаров.

Эти инициативы, пишет издание, были частью предвыборной кампании республиканцев по защите местных производителей. Они могут привести к ряду последствий для Бразилии, начиная воздействием на инфляцию и заканчивая национальной промышленностью.

«Одной из самых острых проблем станет инфляционный эффект», — отмечает Carta Capital. По данным издания, повышение пошлин на бразильские товары может поднять себестоимость продукции и, соответственно, цены для потребителей.

Ключевыми товарами, которые Бразилия экспортирует в США, являются нефть, продукция из стали и железа, самолеты и кофе. Импортирует латиноамериканская страна также нефть, природный газ, электронику, машины и оборудование.

«У Бразилии есть возможности для введения ответных пошлин на эти товары, особенно на продукцию нефтегазового сектора. Однако ее свобода действий ограничена правилами международной торговли», — рассказал изданию источник.

Он добавил, что торговая война может спровоцировать инфляцию, особенно в условиях укрепления доллара США, что снизит покупательную способность Бразилии.

«Если Бразилия решится на этот шаг, властям придется разработать стратегию, которая поможет дать пропорциональный ответ и не окажет чрезмерного влияния на бразильскую экономику», — подчеркивает Carta Capital.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».