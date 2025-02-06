Стало известно, как увеличить средний размер вклада в два раза

«Если сегодня положить 370 тыс. рублей на депозит под 25% на пять лет (есть несколько таких предложений на рынке), то к началу февраля 2030 года можно заработать 462,5 тыс. рублей процентов. В данном случае гражданин сможет забрать в начале февраля 2030 года 832,5 тыс. рублей — тело вклада в 370 тыс. рублей и проценты в 462,5 тыс. рублей», — отметил экономист в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист также подчеркнул, что «если сегодня положить на депозит 583 тыс. рублей под 25% на пять лет, к началу февраля 2030 года можно заработать 728,75 тыс. рублей процентов. В этом случае гражданин сможет забрать в начале февраля 2030 года 1,3 млн рублей».
20 декабря 2024 года Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. В течение прошлого года регулятор трижды повышал ключевую ставку, а в 2023 году — пять раз. После таких заседаний Центрального банка, а также непосредственно перед ними, российские кредитные организации поднимали ставки по своим депозитным продуктам. В декабре средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банках России достигла исторического максимума — 22,08%.
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