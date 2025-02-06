Стало известно, как увеличить средний размер вклада в два раза

«Если сегодня положить 370 тыс. рублей на депозит под 25% на пять лет (есть несколько таких предложений на рынке), то к началу февраля 2030 года можно заработать 462,5 тыс. рублей процентов. В данном случае гражданин сможет забрать в начале февраля 2030 года 832,5 тыс. рублей — тело вклада в 370 тыс. рублей и проценты в 462,5 тыс. рублей», — отметил экономист в беседе с «Газетой.Ru».