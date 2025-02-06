Спрос на ипотеку в России упал на 55%

«В январе 2025 года в сравнении с аналогичным месяцем 2024-го количество отправленных заявок на ипотеку в сегменте первичного жилья снизилось на 7%, тогда как на вторичном рынке снижение составило 42%. Но если смотреть только на динамику последних месяцев, спрос на вторичную недвижимость уже несколько месяцев существенно не меняется, а в январе в сравнении с декабрем снижение оказалось в пределах ожидаемого сезонного спада в 20−30%», — отметил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников.