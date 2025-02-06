Спрос на ипотеку в России упал на 55%

На вторичном рынке снижение достигло 26%. Об этом говорится в исследовании платформы TYMY, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».
«В январе 2025 года в сравнении с аналогичным месяцем 2024-го количество отправленных заявок на ипотеку в сегменте первичного жилья снизилось на 7%, тогда как на вторичном рынке снижение составило 42%. Но если смотреть только на динамику последних месяцев, спрос на вторичную недвижимость уже несколько месяцев существенно не меняется, а в январе в сравнении с декабрем снижение оказалось в пределах ожидаемого сезонного спада в 20−30%», — отметил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников.
По словам эксперта, это в очередной раз подтверждает, что рынок готового жилья стабилизировался, стал менее зависимым от государственной поддержки и более прогнозируемым, чем сегмент первичного жилья.
20 декабря 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В течение прошлого года регулятор трижды повышал ключевую ставку, что стало причиной увеличения стоимости ипотечных кредитов. На конец 2024 года средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках достигла 29%.
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