Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спрос на ипотеку в России упал на 55%

В январе 2025 года россияне подали на 55% меньше заявок на ипотеку для приобретения новостроек по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает «Газета.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

На вторичном рынке снижение достигло 26%. Об этом говорится в исследовании платформы TYMY, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

«В январе 2025 года в сравнении с аналогичным месяцем 2024-го количество отправленных заявок на ипотеку в сегменте первичного жилья снизилось на 7%, тогда как на вторичном рынке снижение составило 42%. Но если смотреть только на динамику последних месяцев, спрос на вторичную недвижимость уже несколько месяцев существенно не меняется, а в январе в сравнении с декабрем снижение оказалось в пределах ожидаемого сезонного спада в 20−30%», — отметил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников.

По словам эксперта, это в очередной раз подтверждает, что рынок готового жилья стабилизировался, стал менее зависимым от государственной поддержки и более прогнозируемым, чем сегмент первичного жилья.

20 декабря 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В течение прошлого года регулятор трижды повышал ключевую ставку, что стало причиной увеличения стоимости ипотечных кредитов. На конец 2024 года средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках достигла 29%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».