Сначала нашим: российские товары на маркетплейсах предложили показывать первыми в выдаче

Маркетплейсы могут обязать показывать российские товары первыми в выдаче. С такой инициативой выступили в Госдуме. На отечественную продукцию будет отводиться 15 позиций в каталогах и результатах поиска. Предлагаемая мера может стать серьезной поддержкой отечественных предпринимателей, однако это окажется возможно лишь в случае совпадения цены и качества товаров с ожиданиями потребителей, предупреждают эксперты. Поможет ли новая норма российским производителям — в материале «Известий».