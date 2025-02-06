Сначала нашим: российские товары на маркетплейсах предложили показывать первыми в выдаче

Маркетплейсы могут обязать показывать российские товары первыми в выдаче. С такой инициативой выступили в Госдуме. На отечественную продукцию будет отводиться 15 позиций в каталогах и результатах поиска. Предлагаемая мера может стать серьезной поддержкой отечественных предпринимателей, однако это окажется возможно лишь в случае совпадения цены и качества товаров с ожиданиями потребителей, предупреждают эксперты. Поможет ли новая норма российским производителям — в материале «Известий».
Приоритетный подход
Межфракционный законопроект, предлагающий обязать маркетплейсы демонстрировать российские товары на первых позициях в каталогах и поиске, внесли в Госдуму. О новой норме рассказал первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в парламенте Дмитрий Гусев.
Цель инициативы — дать преимущество российским предпринимателям, стимулировать рост производства и улучшить реализацию продукции. Такой подход, по мнению авторов законопроекта, поможет развитию отечественной индустрии и усилит конкурентоспособность местных товаров. Ожидается также повышение занятости населения и увеличение налоговых поступлений в бюджет РФ.
«Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске — в топе только отечественная продукция. Покупая ее, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией», — заявил Гусев. Его слова приводит пресс-служба партии.
Это, по мнению депутата, также позволит российским производителям «заявить о себе на весь мир», поскольку отечественные маркетплейсы активно выходят на международную арену.
Определять, является ли продукция российской, будет правительство. Акцент сделают на степень локализации производства в РФ.
Мощный инструмент
Размещение товаров из России на первых позициях на маркетплейсах не только повысит их видимость, но и даст возможность потребителям легче находить качественные и разнообразные продукты, произведенные внутри страны, уверен генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых.
— Поддержка отечественного производства способствует развитию региональных экономик, созданию новых рабочих мест и укреплению позиций российских брендов на рынке. Кроме того, это поможет формировать у потребителей осознанный выбор в пользу локальных товаров, что в свою очередь поддержит инновации в российской промышленности, — полагает эксперт.
Демонстрация отечественных товаров на первых 15 позициях онлайн-витрин — достаточно мощный инструмент, убежден руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой. Он может стать серьезной поддержкой отечественных предпринимателей, однако возможно это будет лишь в случае соблюдения ряда требований.
— Главное из них — совпадение цены и качества товаров с ожиданиями потребителей. В противном случае даже лидирующие позиции в поисковой выдаче маркетплейсов не помогут убедить покупателей отказаться от привычных брендов в пользу российских, — предупреждает эксперт. Для успеха новой нормы необходимы особые алгоритмы государственного и коммерческого управления — от информационной работы до строгих стандартов качества и обучения кадров на производстве.
Второй важный аспект касается конечных бенефициаров законодательной инициативы. Важно, чтобы в эти 15 позиций попали не только промышленные гиганты, но и представители малого и среднего бизнеса.
— Ведь если у первой категории и так нет проблем с рынками сбыта, то вторым явно нужна дополнительная поддержка. Законодатели должны разработать механизмы решения этого вопроса, ведь МСП — один из мощных драйверов развития экономики, — считает представитель профсоюза.
Правда, в каком-то смысле в предложенной парламентариями инициативе содержится элемент политического пиара, допускает президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. В текущем виде она, по его мнению, не будет принята, поскольку уже сегодня Минэкономразвития и Минпромторг предлагают меры по развитию присутствия отечественных производителей на маркетплейсах.
Помощь на высшем уровне
Меры поддержки, стимулирующие представленность российских производителей на маркетплейсах, действительно существуют, подтверждает Алексей Молодых. С 2022 года крупными площадками совместно с региональными властями реализуется программа по развитию локальных брендов — запускаются региональные витрины. Они помогают выделить российские бренды и привлечь внимание к их продукции за пределами субъекта.
Такая работа активно ведется, например, в Кемеровской области, уточняет Алексей Москаленко. Яркие результаты уже сейчас можно наблюдать в Москве.
— Там эту онлайн-витрину выводят на топовые позиции. Поэтому всё уже есть и работает, просто нужно больше об этом рассказывать. Мы сейчас как раз этим и занимаемся, — указывает эксперт.
Примечательно, что доля российских товаров в электронном и офлайн-ритейле неуклонно растет, утверждает Алексей Неживой. На это есть несколько объективных причин. Прежде всего процесс связан со снижением доступности импортной продукции и уходом из страны популярных зарубежных брендов.
— Сегодня российская промышленность успешно заменяет марки одежды и обуви, строительных материалов, зачастую используя производственные мощности, оставшиеся от ушедших иностранных компаний. Доля отечественных товаров, реализуемых через маркетплейсы, приближается к 42%. Процент товаров из РФ постоянно растет, хотя и не так быстро, как хотелось бы, — рассказывает эксперт.
Освободившиеся торговые пространства и смена потребительских предпочтений создали уникальные возможности для российских производителей, что и обеспечивает устойчивый рост конкурентоспособности, убеждена руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления «Сколково» Лидия Рой.
Впрочем, в некоторых отраслях наблюдается разрыв в качестве в сравнении с зарубежными товарами. Это касается, в частности, сферы высоких технологий, отмечает Алексей Неживой. Речь идет об электронике, компьютерной технике и гаджетах. Процент отечественных товаров этой категории, реализуемых на рынке, растет довольно медленно.
С учетом рисков
Серьезных убытков маркетплейсов от реализации новой законодательной инициативы не предвидится, поскольку рынок выстроен так, что продажи ведутся эффективно, уверен Алексей Молодых.
— А расширение ассортимента продукции и привлечение аудитории, лояльной к товарам российского производства, потенциально может увеличить средний чек покупок, вслед за чем произойдет рост продаж, — прогнозирует он.
С такой позицией согласен и Алексей Москаленко. Маркетплейсам, в сущности, без разницы, какой именно товар продавать, — они получат свою комиссию как с китайской, так и с российской продукции.
Однако важно учитывать, что инициативой по факту предлагается «сломанная» поисковая выдача, указывает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Она способна привести к оттоку клиентов с площадки, если поиск перестанет находить нужные товары по конкретному запросу.
— Более того, такой подход, вероятно, вызовет обратный эффект: если предложения напрямую активно навязываются, это всегда вызывает реакцию отторжения и даже протест. Очевидно, что любовь к конкретному бренду или к отечественным товарам в целом не достигается такими методами, — предупреждает собеседник «Известий».
Предлагаемая Госдумой инициатива может привести к некоторым неудобствам для пользователей, подтверждает Алексей Неживой. Особенно с учетом того, что не для всего ассортимента товаров можно будет оперативно подобрать отечественный аналог.
— Я бы предложил постепенный вариант реализации таких решений — с учетом возможных рисков и перекосов при исполнении. Сегодня на маркетплейсах заняты миллионы человек, и грубое вмешательство в работу платформ может привести к нежелательным последствиям и для рынка труда, и для отрасли, — обращает внимание эксперт.
Альтернативный выход, позволяющий решить проблему без реализации положений законопроекта, — популяризация отечественной продукции с акцентом на культурные ценности страны, убежден Алексей Москаленко. Маркетплейс по своей сути является лишь инструментом, с помощью которого люди могут быстро и легко находить нужное.
— Если пользователи будут заинтересованы в местных товарах, они их найдут. У них в целом должно быть не только представление и понимание о том, чего они хотят, но к тому же и желание выбирать товары российского производства вместо китайского. Если они будут понимать преимущества первых, то не понадобится делать никакие топ-позиции, поскольку граждане будут самостоятельно искать эти товары и складывать к себе в корзину, — резюмирует эксперт.