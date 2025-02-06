Сенат Франции принял закон о бюджете на 2025 год

За принятие проекта высказались 219 сенаторов, против — 107.
Ранее премьер-министр республики Франсуа Байру провел проект бюджета на 2025 год без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента), воспользовавшись правом, которое предоставляет главе правительства Конституция Франции (статья 49.3). Это решение вызвало протест на левом фланге оппозиции. Партия «Неподчинившаяся Франция» не смогла, однако, собрать необходимое число голосов для вотума недоверия кабинету.
Принятие бюджета Франции на 2025 года отменяет действие специального закона, который был введен для временного управления финансами с 1 января и предусматривал расходы в пределах бюджета прошлого года.
Документ предусматривает дефицит в размере 5,4% ВВП. Полный текст закона еще не опубликован. Известно, что он предусматривает временное повышение налога для крупных компаний, которые должны будут отчислять в казну сумму, равную 41,2% их оборота. Эта мера касается 440 компаний, чей оборот превышает €1 млрд в год. Также документ предусматривает повышение акцизов на авиабилеты, в особенности при полетах на дальние расстояния.
Одновременно сокращаются расходы на нужды местного самоуправления, а также затраты на медобслуживание нелегальных мигрантов. Будут ограничены расходы на высшее образование и научные исследования, а также финансирование сферы культуры. Главной проблемой Франции остается госдолг, которые превышает €3,3 трлн. Расходы на его обслуживание приближаются к €60 млрд.