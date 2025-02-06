Сенат Франции принял закон о бюджете на 2025 год

Документ предусматривает дефицит в размере 5,4% ВВП. Полный текст закона еще не опубликован. Известно, что он предусматривает временное повышение налога для крупных компаний, которые должны будут отчислять в казну сумму, равную 41,2% их оборота. Эта мера касается 440 компаний, чей оборот превышает €1 млрд в год. Также документ предусматривает повышение акцизов на авиабилеты, в особенности при полетах на дальние расстояния.