Саудовская Аравия значительно поднимет цены на нефть для Европы и Азии

Так, стоимость Arab Light, основного сорта, который идет в Азию, будет увеличена на 2,4 доллара за баррель — максимальная динамика с августа 2022 года.
«В результате данный сорт станет на 3,9 доллара за баррель дороже, чем корзина нефти Оман/Дубай», — сказано в сообщении.
Добавляется, что стоимость нефти для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на 3,2 доллара за баррель, а для США — на 0,1−0,3 доллара за баррель.
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