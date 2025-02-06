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Саудовская Аравия значительно поднимет цены на нефть для Европы и Азии

Саудовская Аравия в марте резко повысит цены на нефть для покупателей из азиатских и европейских стран, следует из сообщения госкомпании Saudi Aramco.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, стоимость Arab Light, основного сорта, который идет в Азию, будет увеличена на 2,4 доллара за баррель — максимальная динамика с августа 2022 года.

«В результате данный сорт станет на 3,9 доллара за баррель дороже, чем корзина нефти Оман/Дубай», — сказано в сообщении.

Добавляется, что стоимость нефти для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на 3,2 доллара за баррель, а для США — на 0,1−0,3 доллара за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».