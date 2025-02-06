Росимущество стало владельцем ООО «Родные поля»

Активы ООО «Родные поля» включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд руб., ежегодная выручка — 299 млрд руб., а валовая прибыль — 100 млрд руб. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорил «Ъ», что ООО «Родные поля» был крупнейшим экспортером зерна до завершения 2021−2022 сельскохозяйственного года. В сезоне 2023−2024 годов его доля резко снизилась и заметные закупки компания больше не проводила.