Путин подтвердил планы увеличения расходов на науку в РФ до 2% ВВП

«На развитие науки вместе с отечественными компаниями сконцентрируем необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития. К 2030 году нарастим не менее чем до 2% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки. Это позволит России войти в число ведущих стран мира по объему финансирования науки. Прежде всего имеется в виду [финансирование] из государственного бюджета, но с подключением наших крупных технологических партнеров этот объем будет возрастать», — сказал Путин на церемонии вручения премий молодым ученым.
Как отметил президент, столь подробный рассказ необходим, чтобы молодые исследователи и их коллеги знали о том, что планы по развитию науки намечаются заблаговременно. «Исходим из того, что наука, ее достижения — это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России. Они определяют наше развитие, нашу безопасность и, что очень важно, качество жизни наших граждан», — указал глава государства.
В заключение Путин добавил, что великие научные открытия всегда «создают новые возможности для людей». «И я очень рассчитываю на ваше участие в этой созидательной, интересной работе — ваше и всех ваших коллег», — обратился президент к лауреатам премии.