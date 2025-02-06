Путин подтвердил планы увеличения расходов на науку в РФ до 2% ВВП

«На развитие науки вместе с отечественными компаниями сконцентрируем необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития. К 2030 году нарастим не менее чем до 2% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки. Это позволит России войти в число ведущих стран мира по объему финансирования науки. Прежде всего имеется в виду [финансирование] из государственного бюджета, но с подключением наших крупных технологических партнеров этот объем будет возрастать», — сказал Путин на церемонии вручения премий молодым ученым.