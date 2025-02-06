Промышленность освоила бюджеты. Рост сектора в 2024 году обеспечили оборонка и госпотребление

Производство готовых металлических изделий выросло на 49,6% к прошлому году и на 10,8% за месяц, компьютеров и электроники — на 27% и 38,9% соответственно, спецодежды — в 2,5 раза и на 3,3%, объемы ремонта машин и оборудования — на 10,7% и 68,8%. Выпуск же машин и оборудования сократился к прошлому году на 6,1%, но вырос к ноябрю на 23,8%, готовых изделий — сократился за год на 4,8% и вырос на 5,5% за месяц.