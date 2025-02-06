Приходите в ГОСТы: в РФ появился госстандарт для умного дома

В РФ появились ГОСТы на умный дом, что позволяет отличить здание с высокотехнологичным наполнением от маркетинговых подделок. Помимо домофонов там должна быть система безопасности, фиксирующая движение, воспламенение и утечку газа, а также датчики ресурсосбережения, позволяющие менять температуру. Стандарты вступили в силу 1 февраля. Как показывает опыт, на базе таких документов формируются обязательные для всех участников рынка своды правил, полагают участники рынка. Готовы ли застройщики следовать новым ГОСТам — в материале «Известий».
Что должно быть в умном доме
Умный многоквартирный дом (МКД) должен быть оснащен датчиками безопасности, фиксирующими движение, воспламенение и утечку газа (охранными и пожарными сигнализациями), интеллектуальными приборами учета воды, газа и электроэнергии, а также системой ресурсосбережения, которая, например, при повышении температуры на улице будет «приглушать» батареи и наоборот. Кроме того, предусмотрены и домофоны. Это следует из пакета ГОСТов для умного дома: «Архитектура», «Базовый набор устройств и оборудования» и других — все они вступили в силу с 1 февраля 2025 года.
Серия ГОСТов описывает требования к базовому набору устройств и оборудования умного дома, определяет его архитектуру, модели единой цифровой среды и требований к ней, устанавливает общие положения в области проектирования, производства, типовой структуры, интерфейсов устройств, а также их совместимости с внутренними и внешними системами и многое другое, уточнил глава Росстандарта Антон Шалаев.
— Создание крупнейшей серии стандартов цифровизации МКД — первый шаг к формированию безопасной и комфортной среды в российских домах, что повысит качество жизни наших граждан. Эта среда будет основана на использовании высокотехнологичного отечественного оборудования и программного обеспечения. Востребованность подобных доверенных решений в нашей стране становится всё выше, — отметил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.
Формально любые ГОСТы не обязательны к применению застройщиками, добавил гендиректор АНО «Умный МКД» Никита Уткин. Эта организация принимала участие в разработке стандартов совместно с чиновниками и участниками рынка. Однако, как показывает опыт, со временем на основе ГОСТов разрабатываются как нормативно-правовые документы, так и строительные своды правил, которые являются основополагающими для всех участников рынка недвижимости, добавил эксперт. Кроме того, следовать ГОСТам должны застройщики, работающие по государственному и муниципальному заказам, объяснил он.
Один из ГОСТов представляет классификацию умных домов по уровню оснащения, что позволит покупателям новостроек точнее понимать, за что именно они платят и что должны получить при сдаче новостройки.
— Пока таких критериев не было, существовали серьезные разночтения. Например, один из девелоперов в своих рекламных материалах указывал, что продает умное жилье. Но на практике речь шла о свободных планировках квартир, проще говоря, о квартирах без стен. Но по версии застройщика, если есть возможность самостоятельной перепланировки жилья, то это делает его «умным», — привел пример Никита Уткин.
Он отметил, что значительная часть девелоперов уже следует положениям этих ГОСТов, при этом спрос на умные решения есть. В октябре 2024 года АНО «Умный МКД», портал «ЕРЗ.РФ» (крупнейшая база застройщиков) и агентство Korol Media провели опрос, результаты которого показали, что более двух третей россиян хотели бы, чтобы в их домах была умная система, и лишь менее 5% респондентов уже живет в таких зданиях.
Готовы ли строители следовать новым ГОСТам
Системный подход к цифровизации многоквартирных домов направлен на улучшение жилой среды, уверен замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.
— Внедрение решений по цифровизации МКД — результат совместной межведомственной работы в рамках реализации проекта «Умный многоквартирный дом», целями которого является использование информационных технологий для увеличения уровня безопасности россиян, улучшения комфорта их проживания, а также снижение стоимости применения цифровых решений, — сказал он «Известиям».
Благодаря унификации технологических подходов в сфере ЖКХ и современным цифровым технологиям улучшится качество жизни в многоквартирных домах, считает замминистра цифрового развития, связи и информационных технологий Андрей Заренин.
Несмотря на то что ГОСТы не являются обязательными требованиями, они будут востребованы как элемент развития новой для рынка области, полагает руководитель проекта «Умный дом» ГК «Самолет» Антон Таращанский.
— Если мы говорим о новостройках, то, так или иначе, очень многие умные элементы уже внедрены в проекты подавляющего большинства застройщиков, так что ГОСТы, скорее, упорядочат используемые технические решения, а не увеличат стоимость квадратного метра, — сказал он «Известиям».
Новые стандарты упорядочивают подходы к созданию умного дома, отметил президент ГК «Эталон» Михаил Бузулуцкий. ГОСТы учитывают интересы всех участников: застройщиков, проектировщиков, управляющих компаний, производителей оборудования и разработчиков ПО, системных интеграторов и операторов связи, добавил эксперт. По его словам, прямое влияние стандартов на стоимость квадратного метра пока оценить сложно. При этом он отметил, что начальные вложения в технологии и энергоэффективные решения окупаются при эксплуатации здания.
— В ближайшие три-пять лет большинство новых жилых комплексов будет оснащаться элементами умного дома уже на этапе строительства. Это связано с растущими требованиями жителей к комфорту и безопасности, а также с экономической эффективностью таких решений для управляющих компаний, — считают в «ЭР-Телеком Холдинге».
Стандарты нужны для систематизации решений и обеспечения совместимости различных устройств, цифровых платформ, сервисов и систем умного дома, отметили в его пресс-службе. Очевидно, вопросы коммуникаций и архитектуры цифровых систем надо решать на этапе проектирования и строительства домов, добавили там.
По данным МТС, более половины желающих приобрести недвижимость в новостройках заинтересованы именно в «умных» решениях. При этом средняя себестоимость внедрения составляет 1,5 тыс. рублей на 1 кв. м. в зависимости от количества систем и класса здания. Впервые даны не только описания типовых архитектур цифрового жилья, требования к системам и оборудованию, но и классификация таких домов по уровню оснащения и функциональности, добавили в компании. Например, в базовый набор входят такие решения, как IP-домофоны, IP-видеокамеры, умные замки, датчики мониторинга состояния инженерных систем и определения экстренных ситуаций, умные осветительные приборы, интеллектуальные приборы учета.
Принятые ГОСТы — это важный шаг. Теперь государству предстоит описать обязанность их применения, считает гендиректор компании «Юникорн» Светлана Перминова. Кроме того, нужны механизмы и инструменты поддержки со стороны государства, адресованные УК на существующем жилье, чтобы вторичка тоже становилась умнее, заключила она.