Приходите в ГОСТы: в РФ появился госстандарт для умного дома

Умный многоквартирный дом (МКД) должен быть оснащен датчиками безопасности, фиксирующими движение, воспламенение и утечку газа (охранными и пожарными сигнализациями), интеллектуальными приборами учета воды, газа и электроэнергии, а также системой ресурсосбережения, которая, например, при повышении температуры на улице будет «приглушать» батареи и наоборот. Кроме того, предусмотрены и домофоны. Это следует из пакета ГОСТов для умного дома: «Архитектура», «Базовый набор устройств и оборудования» и других — все они вступили в силу с 1 февраля 2025 года.