Поступления в бюджет РФ от продажи бизнеса иностранцами составили 54,7 млрд рублей

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ увеличился с 50% до 60%, при этом 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения.