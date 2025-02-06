Поступления в бюджет РФ от продажи бизнеса иностранцами составили 54,7 млрд рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Поступления в федеральный бюджет России от продажи российских активов иностранными компаниями с начала 2025 года составили 54,7 млрд рублей, следует из оперативных данных портала «Электронный бюджет».
Доля таких поступлений составила 85,2% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет от негосударственных организаций.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ увеличился с 50% до 60%, при этом 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения.