Посол в Москве: эфиопский кофе появится в магазинах РФ в ближайшие месяцы

Джирру выразил уверенность в том, что можно будет увидеть кофейные бренды из Эфиопии на полках российских магазинов. «Это в очень короткие сроки», — отметил он. «У Эфиопии есть specialty кофе (кофе высшего сорта — прим. ТАСС), например, харарский сорт и сидамо, которые хорошо известны своим ароматом и вкусом. Я думаю, они понравятся российским потребителям и займут значительное место на российском рынке», — добавил он.