Посол в Москве: эфиопский кофе появится в магазинах РФ в ближайшие месяцы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кофе эфиопских производителей появится в российских магазинах в ближайшие месяцы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру.
«Со стороны посольства мы уже начали контактировать с российскими компаниями, которые могут заинтересоваться закупкой и поставками кофе из Эфиопии. Некоторые из них уже посещают нашу страну и ведут переговоры с производителями кофе. Я надеюсь, что мы увидим подвижки уже в ближайшие месяцы», — сказал он.
Дипломат пояснил, что работа по продвижению эфиопского кофе на российском рынке «осуществляется через сотрудничество между нашим министерством торговли и региональной интеграции и российским министерством экономического развития», «они работают над увеличением объема экспорта кофе из Эфиопии в Россию».
Джирру выразил уверенность в том, что можно будет увидеть кофейные бренды из Эфиопии на полках российских магазинов. «Это в очень короткие сроки», — отметил он. «У Эфиопии есть specialty кофе (кофе высшего сорта — прим. ТАСС), например, харарский сорт и сидамо, которые хорошо известны своим ароматом и вкусом. Я думаю, они понравятся российским потребителям и займут значительное место на российском рынке», — добавил он.