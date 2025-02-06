Посол Эфиопии заявил о приглашении компаний РФ начать бизнес по добыче золота

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Эфиопия приглашает российские компании развивать бизнес с нуля в сфере добычи золота. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру.
«Что касается добычи золота, то тут у России есть богатый опыт на эфиопской земле еще с советских времен. Так что это одна из сфер, где мы ожидаем участия российской стороны как для сотрудничества с нашими существующими предпринимателями, так и для развития бизнеса с нуля», — отметил он.
Посол добавил, что Эфиопия открыта для российского капитала и на других направлениях, например в производстве удобрений. По его словам, эта сфера очень важна для аграрной страны, которая сейчас занимается индустриализацией. «При этом Эфиопия ежегодно импортирует большое количество удобрений. Одна из задач нашего правительства — начать производство тех удобрений, которые мы в больших объемах импортируем из-за границы. В основном это минеральное сырье — вроде мочевины», — пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что если иностранные инвесторы решат создать соответствующие производственные мощности в Эфиопии, «то это будет крайне приветствоваться и получит полную поддержку со стороны государства». «Так что мы предлагаем российским предпринимателям рассмотреть возможность вложений в этот сектор. Однако в Эфиопии есть множество других возможностей: производство сельскохозяйственных продуктов, лесная промышленность, ИКТ, туризм, добыча полезных ископаемых», — заключил посол.