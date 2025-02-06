Посол Эфиопии заявил о приглашении компаний РФ начать бизнес по добыче золота

«Что касается добычи золота, то тут у России есть богатый опыт на эфиопской земле еще с советских времен. Так что это одна из сфер, где мы ожидаем участия российской стороны как для сотрудничества с нашими существующими предпринимателями, так и для развития бизнеса с нуля», — отметил он.