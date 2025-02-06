Посол Эфиопии: Москва и Аддис-Абеба приступают к торговле в нацвалютах

Комментируя уровень торгового взаимодействия двух стран в условиях санкций и перехода России на торговлю в национальной валюте с некоторыми партнерами, глава эфиопского диппредставительства подчеркнул, что «даже если бы санкций не было, торговля в местной валюте всегда очень выгодна», так как «позволяет избежать трансакционных издержек и потерь на колебаниях курса валюты».
«Пока этот процесс между Россией и Эфиопией находится на начальном этапе, так что точные статистические данные представлять рано. Но у обеих сторон явно есть интерес к торговле в нацвалютах, со временем это сотрудничество будет развиваться», — отметил посол.
Он также обратил внимание на то, что необходимость покупать иностранную валюту создает «неопределенность и пространство для спекуляций, в конечном счете увеличивая стоимость продукции». «Таким образом, торговля в нацвалютах делает экономические отношения более предсказуемыми», — резюмировал дипломат.