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Посол Эфиопии: Москва и Аддис-Абеба приступают к торговле в нацвалютах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москва и Аддис-Абеба начинают торговлю в национальных валютах. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру.

Источник: Reuters

Комментируя уровень торгового взаимодействия двух стран в условиях санкций и перехода России на торговлю в национальной валюте с некоторыми партнерами, глава эфиопского диппредставительства подчеркнул, что «даже если бы санкций не было, торговля в местной валюте всегда очень выгодна», так как «позволяет избежать трансакционных издержек и потерь на колебаниях курса валюты».

«Пока этот процесс между Россией и Эфиопией находится на начальном этапе, так что точные статистические данные представлять рано. Но у обеих сторон явно есть интерес к торговле в нацвалютах, со временем это сотрудничество будет развиваться», — отметил посол.

Он также обратил внимание на то, что необходимость покупать иностранную валюту создает «неопределенность и пространство для спекуляций, в конечном счете увеличивая стоимость продукции». «Таким образом, торговля в нацвалютах делает экономические отношения более предсказуемыми», — резюмировал дипломат.