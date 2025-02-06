Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов США

В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп подчеркивал, что Панамским каналом управляет Китай, «а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме». На фоне заявлений президента США постпредство Панамы при ООН направило жалобу генсеку организации Антониу Гутерришу.