Банк России опустил официальный курс доллара ниже 97 рублей

Так, курс доллара опустили с 98,0556 рубля до 96,9104 рубля. Курс евро регулятор также понизил — с 102,9215 рубля до 100,6751 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня — до 13,0503 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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