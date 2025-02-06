Ниже паритета: почему евро окажется дешевле доллара

В тот же день новый президент США подтвердил, что его намерения серьезны — он объявил о решении ввести пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады, 10% — для нефти, газа, электроэнергии из Канады. Для этих стран предоставлена отсрочка на месяц, чтобы выполнить требования США. При этом Трамп немедленно повысил еще на 10% пошлины на товары из Китая и заявил, что следующие на очереди товары ЕС.