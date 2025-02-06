Ниже паритета: почему евро окажется дешевле доллара

Пошлины в деле
Курс европейской валюты к доллару в понедельник 3 февраля рухнул сразу на 1,5% при открытии торгов на международном валютном рынке — до 1,0213. Европейские акции компаний, которые уязвимы перед пошлинами США, падали на 5−6%.
В тот же день новый президент США подтвердил, что его намерения серьезны — он объявил о решении ввести пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады, 10% — для нефти, газа, электроэнергии из Канады. Для этих стран предоставлена отсрочка на месяц, чтобы выполнить требования США. При этом Трамп немедленно повысил еще на 10% пошлины на товары из Китая и заявил, что следующие на очереди товары ЕС.
В последний раз евро так быстро снижался в 2022 году, и даже упал ниже паритета с долларом — до 0,9535, когда европейская экономика пережила шок из-за возможного мгновенного прекращения поставок энергоносителей из России.
Затем европейская валюта вновь оказалась дороже доллара и в августе 2024 года евро достигал 1,12 доллара, когда шансы Джо Байдена на переизбрание были высоки. Но курс евро падал по мере роста преимущества Дональда Трампа в борьбе за пост президента и с сентября 2024 года подешевел к доллару на 10%.
Приход Дональда Трампа к власти в США и угроза торговой войны США с ЕС оказывают дополнительное давление на евро, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его оценке, торговые пошлины могут столкнуть европейскую экономику в рецессию и спровоцировать ЕЦБ на более резкое смягчение монетарной политики, что негативно для курса евро.
Ниже паритета
«Мы ожидаем дальнейшего ухудшения отношений США и Европы при Трампе и сохранения давления на курс евро в этом году. В то же время сильное укрепление доллара невыгодно США, т.к. снижает конкурентоспособность американских товаров на зарубежных рынках. Поэтому мы не ожидаем сильного падения курса евро ниже паритета к доллару», — пояснил Михаил Васильев.
Кроме торговых пошлин на европейскую валюту давят перетоки капитала из ЕС в США, где ставки выше.
Динамика пары EUR/USD в большей мере зависит от решимости центробанков США и ЕС — Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского ЦБ, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«Чем активнее они снижают ставку, тем быстрее падает их нацвалюта», — отметил он. Так, ФРС США взяла монетарную паузу и сохранила ключевую ставку 29 января. И сразу же взлетел к 110 пунктам индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к основным валютам. При этом ЕЦБ, напротив, вновь снизил ставку, и сразу же евро на мировой валютной арене упал.
«Если такая политика центробанков сохранится, а для этого есть аргументы в виде ускорения инфляции в США и замедления роста цен в еврозоне, то пара EUR/USD продолжит дешеветь», — уверен эксперт.
По его оценке, возможно, к паритету курсы придут к лету. Но такая ситуация вряд ли сохранится. Во втором полугодии ФРС может начать снижение ключевой ставки, что и ослабит доллар и поддержит евро, не исключил Михаил Зельцер.
«Мы полагаем, что в ближайшие месяцы курс евро упадет до паритета с долларом и будет торговаться вблизи этого значения. На наш взгляд, ожидаемый торговый диапазон по паре евро-доллар на этот год составляет 0,95−1,05», — рассказал Михаил Васильев.
Он напомнил, что европейская экономика уже два года стагнирует, а рост ВВП еврозоны в 2023−24 гг. не превышал 1%. Негативным фактором для европейской экономики и курса евро, в том числе, остается украинский конфликт и потеря доступа к дешевым российским энергоресурсам.
«Напротив, американская экономика последние два года растёт под 3% и чувствует себя намного увереннее. Это позволяет ФРС снижать ключевую долларовую ставку намного медленнее, чем ЕЦБ», — отметил Михаил Васильев.
Согласно прогнозам, в этом году ФРС снизит процентную ставку всего один раз на 25 базисных пункта (б.п.), с 4,5% до 4,25%, тогда как ЕЦБ — четыре раза, совокупно на 100 б.п. до 2%.
«Дифференциал процентных ставок является одним из главных факторов динамики курса валют развитых стран. Поэтому курс евро к доллару в последние месяцы ослаб с отметки 1,12 до 1,02 и уверенно движется к паритету», — согласен Михаил Васильев.
Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова отметила, что евро действительно снижается до паритета по отношению к доллару из-за силы американской валюты на международном рынке, внутренних политических и экономических проблем еврозоны, и из-за планов ЕЦБ и далее снижать процентные ставки в отличие от ФРС, которая в этом году придерживается более осторожной позиции.
«Нельзя исключать, что при вводе американских торговых пошлин против ЕС паритет будет достигнут уже в феврале», — прогнозирует Елена Кожухова. Однако, по ее мнению, препятствовать закреплению доллара выше евро могут риски новых витков разгара инфляции в том числе в Европе и, как следствие, ужесточение позиции ЕЦБ по монетарной политике, что приведет к повышению ставок в ЕС.
Дальнейшая динамика евро будет зависеть от состояния экономики ЕС и ее способности справиться с торговым давлением, а также возможным увеличением расходов на предоставление помощи Украине в случае изменения позиции США в этом вопросе, полагает Елена Кожухова.
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