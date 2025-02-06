Минфин США утверждает, что страны БРИКС не найдут замену доллару

«Я занимаюсь валютными рынками 30−35 лет, и я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет. Эти другие страны (БРИКС — прим. ТАСС) могут говорить об этом. Они могут попытаться отобрать у нас статус резервной валюты, но на горизонте нет другой резервной валюты», — заявил он.