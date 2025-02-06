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Минфин США утверждает, что страны БРИКС не найдут замену доллару

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Страны БРИКС не смогут найти замену американскому доллару, альтернативы которому в мире нет. С таким утверждением выступил в интервью телеканалу Fox Business министр финансов США Скотт Бессент.

Источник: Freepik

«Я занимаюсь валютными рынками 30−35 лет, и я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет. Эти другие страны (БРИКС — прим. ТАСС) могут говорить об этом. Они могут попытаться отобрать у нас статус резервной валюты, но на горизонте нет другой резервной валюты», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил тарифами в размере 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от американского доллара. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь о создании общей валюты в БРИКС не велась и не ведется, обсуждается формирование общих инвестиционных платформ.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу — Бразилии, России, Индии и Китаю — присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года, Индонезия — 6 января 2025 года. Приглашение вступить в объединение получила и Саудовская Аравия, однако, по словам ее властей, Эр-Рияд до сих пор оценивает предложение.

В 2024 году БРИКС возглавляла Россия. Ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22—24 октября, где было принято решение наделить несколько государств статусом партнера объединения. Ими стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.