СМИ: доступ DOGE к платежным данным Минфина США ограничат

Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на неназванного помощника президента США Дональда Трампа, сообщала, что Белый дом за последние дни неоднократно напоминал Маску о том, что его полномочия ограничены, а администрация внимательно следит за их соблюдением. По данным телеканала, Илон Маск действительно имеет доступ к платежной системе Министерства финансов США, однако не может напрямую вмешиваться в сами операции.