СМИ: доступ DOGE к платежным данным Минфина США ограничат

Как сообщает телеканал NBC News, этот шаг стал ответом на судебный иск ряда членов профсоюзов, которые обвинили Министерство финансов в совершении «незаконного действия» по передаче частной информации ведомству DOGE, возглавляемому Илоном Маском.
В иске утверждается, что предоставление DOGE доступа к системе платежей федерального правительства и содержащимся в ней персональным данным является нарушением федерального законодательства о защите конфиденциальности.
Как говорится в документах, министр финансов США Скотт Бессент «решил за закрытыми дверями разрешить лицам, не участвующим в обработке финансовых операций правительства, копаться в записях». Отмечается, что доступ, хотя и в ограниченной форме, сохранится до следующего слушания по делу. Судья еще не подписал подготовленный юристами документ.
Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на неназванного помощника президента США Дональда Трампа, сообщала, что Белый дом за последние дни неоднократно напоминал Маску о том, что его полномочия ограничены, а администрация внимательно следит за их соблюдением. По данным телеканала, Илон Маск действительно имеет доступ к платежной системе Министерства финансов США, однако не может напрямую вмешиваться в сами операции.
Трамп назначил Маска руководителем ведомства под названием DOGE. Как ранее уточнял NBC News, несмотря на свое название, DOGE не будет иметь статуса полноценного министерства в рамках федерального правительства, так как его создание требует одобрения Конгресса США. Трамп заявлял, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне».
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