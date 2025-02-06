Мерц выступил за ответные меры ЕС в случае введения США пошлин

«Мы не допустим, чтобы пошлины вводились по политическим причинам. Если [президент США Дональд] Трамп это сделает, он должен получить ответ от Европы. Я не хочу торговой войны, но если возникнут сомнения, мы будем защищаться с помощью собственных пошлин», — заявил Мерц в интервью медиагруппе Funke. При этом он подчеркнул, что Европа должна разговаривать с Трампом на равных. «Европа сильна, и президент США это увидит», — утверждал он.