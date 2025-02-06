Мерц выступил за ответные меры ЕС в случае введения США пошлин

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз (ЕС) должен принять ответные меры в случае введения США пошлин на товары из сообщества.
«Мы не допустим, чтобы пошлины вводились по политическим причинам. Если [президент США Дональд] Трамп это сделает, он должен получить ответ от Европы. Я не хочу торговой войны, но если возникнут сомнения, мы будем защищаться с помощью собственных пошлин», — заявил Мерц в интервью медиагруппе Funke. При этом он подчеркнул, что Европа должна разговаривать с Трампом на равных. «Европа сильна, и президент США это увидит», — утверждал он.
В то же время лидер ХДС отметил, что если он займет пост канцлера ФРГ, то перед встречей с американским президентом сначала «хотел бы встретиться с европейскими лидерами». «Европа должна иметь четкую, общую позицию. Во время первого президентского срока Трампа наблюдалось большое единство в отношении США, особенно в торговой политике», — резюмировал Мерц.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ утверждал, что необходимо убедить правительство США, что помощь Украине отвечает американским интересам. «Если это не сработает, нам придется искать европейское решение», — заключил он, отвечая на вопрос, должна ли Германия вмешаться, если Трамп сократит поддержку Украины.
Трамп 1 февраля подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% — в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся и на товары из КНР. Позднее американский лидер приостановил на месяц введение в действие тарифов против канадского и мексиканского импорта после переговоров с руководством этих стран. 4 февраля пошлины США против китайского импорта вступили в силу.
Трамп также рассматривает возможность обложить весь импорт из ЕС пошлиной в размере 10%. Однако полного согласия в администрации американского лидера по этому вопросу пока нет.